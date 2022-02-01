Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу референдума в Беларуси

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.
Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко вручил представителям Миссии наблюдателей от СНГ аккредитационные удостоверения международных наблюдателей.
Наблюдатели от Содружества будут уже в 11-й раз осуществлять наблюдение в Беларуси.
Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-
Карпенко: конкурс при формировании территориальных комиссий был около 12 человек на место
Около 120 наблюдателей от СНГ планируют задействовать в мониторинге референдума в Беларуси
Миссию наблюдателей от СНГ на референдуме в Беларуси возглавит Ильхом Нематов
Миссия наблюдателей от СНГ озвучит выводы по итогам мониторинга референдума 28 февраля
ЦИК и Минздрав согласуют порядок голосования граждан с COVID-19 на дому
Карпенко: к охране общественного порядка на участках для голосования привлекут добровольные дружины
Карпенко: процесс выдвижения национальных наблюдателей продолжается
Фото Павла Орловского