Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу референдума в Беларуси

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко вручил представителям Миссии наблюдателей от СНГ аккредитационные удостоверения международных наблюдателей.

Наблюдатели от Содружества будут уже в 11-й раз осуществлять наблюдение в Беларуси.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-

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