Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов депутатов Кыргызстана

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По приглашению Кыргызстана миссия наблюдателей от СНГ и ее штаб с сегодняшнего дня приступили к мониторингу выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызстана. Об этом БЕЛТА сообщили в штабе миссии.

Возглавил миссию первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.

В рамках наблюдения за парламентскими выборами состоялась встреча представителей штаба миссии наблюдателей от СНГ с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана Нуржан Шайлдабековой. Стороны обсудили вопросы, связанные с выборами. Председатель Центризбиркома подробно проинформировала о ходе избирательной кампании и мерах, предпринимаемых избирательными органами, по подготовке и проведению выборов.

В свою очередь наблюдатели от СНГ отметили, что основная задача миссии - оценивать избирательную кампанию на предмет ее соответствия национальному законодательству и оказывать содействие в проведении свободных и демократических выборов.

Работа миссии будет строиться в соответствии с законодательством Кыргызстана, документами, принятыми в рамках Содружества, и основываться на общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов.-0-