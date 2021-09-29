Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов Президента Узбекистана

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По приглашению Республики Узбекистан Миссия наблюдателей от СНГ и ее штаб с сегодняшнего дня приступили к мониторингу выборов Президента Узбекистана. Об этом БЕЛТА сообщили в штабе миссии.

По согласованию с Советом постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества возглавит миссию председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

В рамках наблюдения за избирательной кампанией первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым. Стороны обсудили проходящую избирательную кампанию, а также участие международных наблюдателей в мониторинге всех ее этапов. Председатель Центризбиркома подробно проинформировал о деятельности избирательных органов по подготовке выборов Президента Узбекистана. В ходе беседы Зайниддин Низамходжаев подчеркнул значимость проходящей избирательной кампании, отметив стремление и готовность руководства Узбекистана провести справедливые и свободные выборы.

В свою очередь Леонид Анфимов отметил, что деятельность миссии будет строиться в соответствии с избирательным законодательством Узбекистана, независимо и самостоятельно, основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов. При этом миссия исходит из того, что выборы являются внутренним делом государства, а ее задача - оценивать избирательную кампанию на предмет ее соответствия национальному законодательству.

Также состоялась встреча международных наблюдателей с первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана Фарходом Арзиевым. Обсуждался ход избирательной кампании и вопросы, связанные с осуществлением международного наблюдения за президентскими выборами.

При этом Фарход Арзиев отметил, что внешнеполитическое ведомство будет содействовать работе международных наблюдателей в рамках национального законодательства, подчеркнув, что проведение открытых и прозрачных выборов, с соблюдением всех принципов демократии, является для Узбекистана одной из важнейших задач.

Стороны обсудили также вопросы подготовки предстоящих заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут 14 и 15 октября 2021 года в Минске.-0-