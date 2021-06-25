Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов в парламент Молдовы

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия наблюдателей от СНГ на основании приглашения Молдовы приступила к мониторингу подготовки и проведения досрочных выборов в парламент Молдовы. Об этом БЕЛТА сообщили в штабе миссии.

По согласованию с Советом постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества миссию возглавляет генеральный секретарь Совета МПА СНГ- руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

Наблюдатели от СНГ проинформировали председателя Центральной избирательной комиссии Молдовы Дорина Чимила о том, что деятельность миссии будет строиться в соответствии с избирательным законодательством Молдовы, независимо и самостоятельно, основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов. При этом миссия исходит из того, что ее задача - оценивать избирательную кампанию на предмет соответствия национальному законодательству.

В свою очередь Дорин Чимил подробно рассказал о ходе избирательной кампании и мерах, предпринимаемых избирательными органами, по подготовке к проведению выборов. Председатель Центризбиркома отметил также важную роль международных наблюдателей в электоральном процессе.-0-

Фото штаба миссии