Миссия наблюдателей СНГ на выборах готова развиваться с учетом современных технологий - Кобицкий

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия наблюдателей от СНГ на президентских, парламентских выборах, а также референдумах готова развиваться с учетом современных технологий. Такое мнение сегодня высказал генеральный секретарь - руководитель секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий на международной конференции "Институт выборов как механизм легитимации публичной власти" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Кобицкий отметил внедрение в избирательные процессы информационных технологий, появление новых методов ведения агитации, новые возможностей контроля за ходом голосования. Миссия наблюдателей от СНГ совершенствует свою работу с учетом этих тенденций. "Нам есть куда расти и развиваться. Мы должны быть готовы в правовом, информационно-техническом отношении", - сказал он.

В свою очередь первый заместитель председателя Исполнительного комитета - Исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский обратил внимание на тот большой авторитет, который заслужила миссия СНГ за годы своей деятельности. Предложения экспертов не однажды находили отражение в избирательных законодательствах стран, в которых работали представители Содружества.

Международная конференция "Институт выборов как механизм легитимации публичной власти" проходит в Минске 17-18 октября с участием экспертов избирательного права. На мероприятии обсуждаются вопросы конституционного строительства, наблюдения за избирательными кампаниями.

Отдельное пленарное заседание посвятят выборам в белорусский парламент, избирательному законодательству и практике электоральных кампаний в стране.

На открытии конференции выступил председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Он отметил актуальность темы. "Выборы - неотъемлемый атрибут демократического правового государства, основная форма волеизъявления граждан", - подчеркнул он. Спикер напомнил, что в свое время Избирательный кодекс Беларуси заслужил высокую экспертную оценку. В дальнейшем он неоднократно корректировался. Главная задача поправок состояла в том, чтобы выработать и закрепить правовые механизмы, которые обеспечивают полную реализацию избирательных прав граждан, отметил Михаил Мясникович.

Организаторами конференции выступают Исполком СНГ, Межпарламентская ассамблея стран СНГ (МПА СНГ), Центризбирком Беларуси. В штаб-квартире Содружества в Минске обратили внимание, что конференция состоится за месяц до проведения выборов депутатов Палаты представителей седьмого созыва, которые назначены на 17 ноября.-0-