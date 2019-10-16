Миссия СНГ отмечает спокойный и планомерный ход подготовки к парламентским выборам в Беларуси

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия СНГ отмечает спокойный и планомерный ход подготовки к выборам в Палату представителей Национального собрания Беларуси, сообщил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нас радует спокойный, планомерный ход подготовки к выборам", - сказал Сергей Лебедев.

Миссия СНГ констатирует большое внимание со стороны всех структур власти Беларуси к подготовке к выборам. Общая задача, которая поставленная на самом высоком уровне, - обеспечить достойное проведение выборов, право граждан Беларуси на свободное волеизъявление.

Сейчас ведется регистрация наблюдателей от СНГ. Заявки поступают от всех государств-членов. "Уже сейчас зарегистрировано 302 наблюдателя из стран Содружества, которые приступят к наблюдению накануне выборов. Они обычно приезжают дня за 3-4. Мы полагаем, что общая численность нашей миссии составит примерно 400 человек, это очень большая миссия", - сказал Сергей Лебедев.

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