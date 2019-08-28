Миссия СНГ приступит к мониторингу выборов в Палату представителей 4 сентября

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия международных наблюдателей от СНГ приступит к мониторингу выборов в Палату представителей 4 сентября. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при уставных и других органах СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Официально миссия начнет работу 4 сентября, - сказал Виктор Гуминский. - Предполагается, что будет около 50 долгосрочных наблюдателей. В целом миссия будет очень большая, потому что есть большой интерес со стороны стран Содружества".

По его словам, штаб миссии будет находиться в Исполкоме СНГ. "Мы получили приглашение от МИД о направлении миссии, направили приглашения всем государствам, президентам, ЦИК и правительствам, где просим выделить представителей в состав миссии наблюдателей от СНГ. И сейчас находимся в ожидании получения этих данных", - рассказал первый заместитель председателя.

Виктор Гуминский отметил, что это будет юбилейный, сотый раз, когда миссия наблюдателей СНГ будет проводить свою работу. И первую в 2001 году она начала с нашей страны. "В Беларуси это будет уже девятая работа миссии по наблюдению за выборами. А всего это будет сотое наблюдение. Мы тоже очень тщательно готовимся к этому серьезному мероприятию, потому что действительно от работы миссии зависит, как мы сможем потом дать оценку, как прошли выборы в Беларуси в соответствии национальным законодательством", - добавил он.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.-0-