Миссию наблюдателей от СНГ на референдуме в Беларуси возглавит Ильхом Нематов

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссию наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси возглавит заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Ильхом Нематов. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов по итогам встречи с председателем Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорем Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Ильхом Нематов - это опытный политик, у которого за плечами служба послом Узбекистана в России, Соединенных Штатах Америки, Индии, работа в качестве первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана. Уже в нынешней должности он дважды возглавлял миссии наблюдателей от СНГ на выборах в Армении и России. Его кандидатура согласована Советом постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества.

Работа миссии наблюдателей от СНГ будет строиться, как и во всех предыдущих кампаниях, на принципах политической нейтральности, невмешательства в избирательный процесс и во внутренние дела государства, строго в соответствии с белорусским законодательством.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-