Миссию наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Кыргызстана возглавит Василий Волков

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссию наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики возглавит председатель Совета Российского фонда свободных выборов Василий Волков. Его кандидатура согласована сегодня на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при уставных и других органах СНГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Он работал здесь, в Исполнительном комитете СНГ, был секретарем Совета министров обороны стран СНГ, длительное время - членом российской Центральной избирательной комиссии. Уже не раз бывал в Кыргызстане. В частности, на прошлых выборах он тоже руководил миссией наблюдателей от СНГ в Кыргызской Республике", - отметил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Выборы депутатов Кыргызстана назначены на 28 ноября.-0-