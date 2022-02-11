Мицкевич: Беларусь и страны Латинской Америки заинтересованы в развитии сотрудничества

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич в качестве руководителя делегации Национального собрания Республики Беларусь по осуществлению контактов с Латиноамериканским парламентом принимает участие в XXXVI Генеральной ассамблее Латиноамериканского парламента, которая проходит 11-12 февраля в Панаме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Основная тема форума связана с анализом ситуации, складывающейся в Латиноамериканском регионе, в связи с пандемией COVID-19.

Накануне открытия Генеральной ассамблеи состоялась встреча Валерия Мицкевича с Исполнительным секретарем ПАРЛАТИНО Элиасом Кастильо, который посещал с официальным визитом Беларусь в сентябре 2018 года в качестве председателя этой организации и тепло отозвался о пребывании в нашей стране.

В ходе беседы стороны подтвердили заинтересованность в развитии межпарламентского сотрудничества и готовность содействовать укреплению взаимовыгодных отношений между Республикой Беларусь и государствами - членами Латиноамериканского парламента.

В своем выступлении на открытии Генеральной ассамблеи вице-спикер отметил, что у Беларуси, стран Латинской Америки и Карибского бассейна единое понимание принципов равенства, социальной справедливости, взаимовыгодного экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что неспособность мирового сообщества совместно решать значимые для человечества проблемы несет реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Ситуация с коронавирусом, вакцинные войны, отсутствие равенства в доступе и уровне вакцинации в различных странах лишь подчеркивают системные проблемы в международных отношениях - господство национального эгоизма, разрушение архитектуры международной безопасности, забвение основополагающих принципов и норм международного права, использование санкций в нарушение требований Устава ООН.

Беларусь последовательно выступает за снижение напряженности в мировой политике, принятие незамедлительных и решительных шагов по укреплению мер доверия и налаживанию конструктивного диалога. На это нацелена инициатива главы белорусского государства "Хельсинки-2", заявил Валерий Мицкевич. Отмечая важную роль парламентской дипломатии в деле защиты мира и безопасности на планете, заместитель председателя Палаты представителей выразил надежду на поддержку объединительных инициатив Беларуси парламентариями стран Латинской Америки.

Вице-спикер также выразил благодарность делегациям Бразилии, Уругвая, Парагвая, Кубы и Перу за активную поддержку Беларуси в ходе 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза в ноябре 2021 года в Мадриде.

Кроме того, Валерий Мицкевич рассказал латиноамериканским коллегам о широкой общественной кампании, проведенной в Беларуси по внесению поправок в проект Конституции, и перспективах трансформации политической системы белорусского государства.

"Мы признаем особо важным тезис о том, что право на определение пути общественно-политического развития должно принадлежать народу, а любые трансформации - проходить эволюционно, в рамках правового поля, не создавая угроз для безопасности граждан и их благосостояния", подчеркнул он.

Латиноамериканский парламент - региональная постоянная организация, состоящая из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Организация учреждена 10 декабря 1964 года в Лиме (Перу).

В состав ПАРЛАТИНО входят парламенты 23 государств и территорий (каждый имеет 12 представителей с правом голоса): Аргентина, остров Аруба, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, остров Кюрасао, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, остров Сан-Мартин, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор. Целью его создания явилось содействие гармонизации законодательства латиноамериканских стран в таких областях, как образование, здравоохранение, защита окружающей среды и борьба с наркобизнесом.

В 2016 году в Минске подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным собранием и ПАРЛАТИНО, в соответствии с которым белорусскому парламенту был предоставлен статус постоянного наблюдателя. В Национальном собрании Беларуси сформирована делегация по осуществлению контактов с Латиноамериканским парламентом. В настоящее время делегацию возглавляет заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Мицкевич.-0-