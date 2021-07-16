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16 июля 2021, 15:24

Мицкевич: Богота - важный партнер Минска для укрепления сотрудничества со странами Латинской Америки

На встрече. Фото Палаты представителей
На встрече. Фото Палаты представителей

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Богота - важный перспективный партнер Минска для укрепления сотрудничества со странами Латинской Америки, заявил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Мицкевич во время встречи с заместителем председателя Палаты представителей Конгресса Колумбии Херманом Навасом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Исторически так сложилось, что государства латиноамериканского региона далеки от нас географически, но всегда были нам близки по духу. И ваша страна, чей внешнеполитический потенциал и экономический вес постоянно растут, не является исключением для нас. Богота - важный перспективный партнер Минска для укрепления сотрудничества со странами Латинской Америки, в первую очередь с государствами Тихоокеанского альянса. Пользуясь случаем, выражаю благодарность колумбийской стороне за поддержку Беларуси в вопросе получения статуса наблюдателя в Тихоокеанском альянсе", - сказал Валерий Мицкевич.

По его словам, между нашими странами нет никаких проблемных вопросов. "Соответственно, у нас есть очень большой потенциал для наращивания сотрудничества. Для нас особую ценность представляет поддержка Колумбии в международных организациях, особенно когда мы отвечаем на разного рода обвинения из-за рубежа, основанные на недостоверных данных. Речь идет о взаимодействии в ООН и ИКАО. И мы готовы к более тесному взаимодействию делегаций Беларуси и Колумбии в многосторонних межпарламентских форматах - это Межпарламентский союз и Латиноамериканский парламент, - отметил зампредседателя. - Хорошим инструментом в развитии и поддержании межпарламентского диалога являются группы дружбы. Я считаю, самое время подумать над разработкой дорожной карты мероприятий по продвижению белорусско-колумбийского сотрудничества в различных областях и в перспективе заключить соглашение о межпарламентском сотрудничестве".

Фото Палаты представителей
Фото Палаты представителей

Валерий Мицкевич подчеркнул: показателем развития двусторонних отношений в последние годы стали торговые связи. "Товарооборот между нашими странами вырос с 2015-го по 2020 год в три раза. Конечно, общая сумма в $89 млн, может быть, не очень внушительна, но думаю, что мы вместе можем сделать гораздо больше. С учетом значительного потенциала разработки природных ресурсов в вашей стране имеются условия для продвижения наших услуг в области геологоразведки, разработки и добычи углеводородов, поставки мощной карьерной техники. Все это у нас производится на достойном уровне. Вы будете посещать БЕЛАЗ и все увидите. А на белорусском рынке, в свою очередь, большой популярностью пользуется колумбийский кофе, и мы его с удовольствием готовы покупать", - сказал он.

К сожалению, между нашими странами отсутствует межрегиональное взаимодействие. "Оно могло бы быть очень эффективным. Думаю, что парламентарии могли бы здесь очень хорошо помочь и проработать этот вопрос. В январе прошлого года вступило в силу соглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Это очень хорошо. И мы, конечно, рассчитываем, что соглашение о взаимной отмене виз для краткосрочных поездок по общегражданским паспортам также будет заключено. На согласовании у сторон находится проект меморандума о взаимопонимании между министерствами культуры Беларуси и Колумбии. Насколько я знаю, обе стороны готовы к подписанию этого документа, - подчеркнул зампредседателя. - На наш взгляд, очень перспективная область сотрудничества - сфера образования. У нас очень хорошо развита система образования, и в нашей стране учатся студенты более чем из 100 государств мира. Мы рассчитываем, что и граждане Колумбии смогут приезжать в Беларусь для обучения. Особой популярностью пользуется медицинское образование. У нас открыты научно-практические центры буквально по всем направлениям. И мы, конечно, готовы работать по всем направлениям, которые будут приносить нашим странам взаимную пользу".

"Я хочу подчеркнуть, что являюсь старожилом Палаты представителей Конгресса Колумбии. Это мой шестой мандат, и я второй раз являюсь заместителем председателя Палаты представителей, - добавил Херман Навас. - Конечно, мы хотим сделать наше сотрудничество более тесным".-0-

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