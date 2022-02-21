Мицкевич: парламентские контакты Беларуси и Кубы развиваются по нарастающей

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялась встреча заместителя председателя Палаты представителей Валерия Мицкевича с делегацией зоны специального развития "Мариэль" во главе с генеральным директором, депутатом Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба Аной Тересой Игарса Мартинес, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я посещал с официальным визитом Кубу. Мы встречались с руководством парламента, правительства, в том числе зоны специального развития "Мариэль". Сегодня ее руководитель приехала к нам. У нас очень хорошие политические контакты, по нарастающей парламентские контакты развиваются. Но, конечно, основа всему экономика. И мы должны наращивать экономические связи, взаимные поставки продукции, наращивать производство. И сегодня как раз таки мы будем говорить об этом", - рассказал Валерий Мицкевич.

Ана Тереса Игарса Мартинес

По его словам, точек роста достаточно. "Будем вести переговоры по организации совместных производств, как в свободной экономической зоне "Мариэль", так и на территории Беларуси. В частности, на территории "Великого камня", - отметил вице-спикер.

Как сообщалось, заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич принял участие в XXXVI Генеральной ассамблее Латиноамериканского парламента (ПАРЛАТИНО), которая проходила 11-12 февраля в Панаме (Республика Панама). Руководитель делегации Национального собрания выступил с докладом о контактах с Латиноамериканским парламентом в первый день ассамблеи. Доклад был воспринят с большим вниманием и вызвал широкий отклик среди латиноамериканских парламентариев.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси Хуан Вальдес Фигероа

"После выступления многие подходили и благодарили за выражение позиции Республики Беларусь по многим темам, в том числе по темам мира и содействия миру со стороны парламентов, парламентариев всего мира. И мы, конечно, говорили о своей роли, - дополнил Валерий Мицкевич. - Практически все страны Латинской Америки интересуются экономическими контактами с Республикой Беларусь, в частности Парламент МЕРКОСУР заинтересован сотрудничать с Национальным собранием Беларуси".-0-

Клишевич: экономическому взаимодействию Беларуси и Кубы требуется перезагрузка

Фото Рамиля Насибулина