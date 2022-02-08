Мицкевич примет участие в Генассамблее Латиноамериканского парламента в Панаме

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совмещенный визит заместителя председателя Палаты представителей Валерия Мицкевича в Панаму и на Кубу состоится 11-15 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

"11-12 февраля как руководитель делегации Национального собрания Беларуси по осуществлению контактов с Латиноамериканским парламентом Валерий Мицкевич примет участие в XXXVI Генеральной ассамблее Латиноамериканского парламента, которая состоится в Панаме. В рамках ассамблеи запланированы выступление заместителя председателя Палаты представителей, в ходе которого он намерен довести до латиноамериканских коллег объективную информацию о ситуации вокруг Беларуси, а также проведение ряда двусторонних встреч", - рассказали в пресс-службе.

14-15 февраля по приглашению парламента Кубы Валерий Мицкевич совершит визит на Кубу. Предусматриваются встречи в парламенте и Министерстве иностранных дел Кубы, посещение зоны особого развития "Мариэль", Центра по сохранению наследия Фиделя Кастро, Кубинского института дружбы народов.-0-