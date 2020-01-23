Мицкевич призывает профильные парламентские комиссии быть мощными дискуссионными площадками

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич призывает профильные комиссии быть мощными дискуссионными площадками. Об этом он заявил сегодня в парламенте на семинаре по законотворчеству, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-спикер нацелил парламентариев на то, чтобы наполнять принимаемые законы жизнью, превратить их в действенный инструмент для решения насущных проблем людей. "Поэтому депутатам нужно обеспечить эффективное взаимодействие с другими государственными органами, участвовать в подготовке проектов законов с момента их планирования, тесно контактировать с разработчиками. Задача постоянных комиссий палат парламента - быть мощными дискуссионными площадками", - сказал он.

Валерий Мицкевич считает, что значимым источником законотворчества призваны стать парламентские слушания, публичные обсуждения, обмен информацией с отечественными специалистами и зарубежными коллегами. "Мы должны быть на острие всех информационных потоков, - отметил вице-спикер. - Законотворческий процесс должен быть максимально открытым, в том числе через обмен мнениями в социальных сетях и на персональных сайтах депутатов".

"Это позволит людям видеть работу депутатов не только в Овальном зале, но и в постоянных комиссиях, рабочих группах, на других мероприятиях, где ведутся дискуссии по содержанию законопроектов и активно идет процесс их доработки. Важное значение имеет и обратная связь между депутатами и избирателями, чтобы они видели реальный результат от реализованных депутатских идей и законодательных инициатив", - добавил он.

Избиратели ждут от депутатского корпуса активной законодательной деятельности. "Существенным подспорьем в законотворческой работе парламентариев должен стать анализ обращений граждан и юридических лиц, проблемных вопросов, поднимаемых на встречах с людьми", - подчеркнул вице-спикер.

Во время семинара обсуждались ключевые вопросы, связанные с законотворчеством. Отмечалось, что за годы независимости в Беларуси сформировали качественную правовую основу для подготовки правовых актов. Национальным собранием уже принято более 2,5 тыс. законов. Они урегулировали широкий спектр отношений: от экономики и социальной сферы до обороны и правоохранительной деятельности. Это стало результатом общих усилий всех ветвей власти, активного взаимодействия палат парламента, вовлечения в процесс нормотворчества гражданского общества, резюмировал Валерий Мицкевич.-0-