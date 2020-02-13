Мицкевич: сотрудничество Беларуси и Швейцарии имеет большой потенциал

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество Беларуси и Швейцарии имеет большой потенциал, заявил сегодня заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Валерий Мицкевич на встрече с первым заместителем председателя Национального совета Федерального собрания Швейцарии Андреасом Эби, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Ваш визит в Беларусь - свидетельство взаимного интереса наших стран к выстраиванию конструктивного диалога и долгосрочных отношений. И у нас есть серьезный потенциал, который мы совместными усилиями можем и должны реализовывать. Об этом неоднократно говорил и Президент Беларуси. Уверен, что получение швейцарским диппредставительством в Беларуси статуса полноценного посольства, станет очень серьезным шагом в данном направлении. Приятно отметить, что именно белорусские и швейцарские парламентарии сыграли в этом особую роль", - сказал Валерий Мицкевич.

Во время встречи

По его словам, межпарламентское взаимодействие Беларуси и Швейцарии развивается как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Валерий Мицкевич отметил, что в 2018 году состоялся официальный визит председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко в Швейцарию.

"Наша работа в Парламентской ассамблее ОБСЕ весьма плодотворна. Особо ценен тот факт, что швейцарские коллеги уже три года подряд поддерживают позицию Беларуси. В том числе на последней сессии ПА ОБСЕ швейцарская делегация выступила соавтором белорусской резолюции по тематике стратегического планирования, - добавил зампредседателя Палаты представителей. - Беларусь заинтересована в сотрудничестве и с Советом Европы, и Европейским союзом в целом".

В свою очередь Андреас Эби также выразил заинтересованность в активизации двустороннего сотрудничества. "У нас много совместных мероприятий. Наше сотрудничество будет продолжено в разных сферах", - добавил он.

Андреас Эби

Дополнительный импульс сотрудничеству двух стран придало создание в 2017 году парламентской белорусско-швейцарской группы дружбы, которую с белорусской стороны возглавил председатель Федерации профсоюзов Беларуси, член Совета Республики шестого созыва Михаил Орда. Со швейцарской стороны в группу дружбы вошли представители большинства партий, представленных в парламенте Швейцарии.

В последующие два года, благодаря созданию парламентской группы дружбы и активному содействию Посольства Беларуси в Швейцарии, взаимодействие двух стран значительно активизировалось как в политике, так и в экономике, бизнесе и гуманитарной сфере. "В частности, в 2019 году было открыто подразделение швейцарской компании по выпуску троллейбусов и автобусов Carrosserie Hess AG в индустриальном парке "Великий камень". В сфере образования подписаны соглашения о сотрудничестве Международного университета "МИТСО" Федерации профсоюзов Беларуси с Высшей школой менеджмента "Арк" (Швейцария). Проводятся лекции преподавателей швейцарского университета для студентов "МИТСО", - рассказал Михаил Орда.

Он добавил, что у двух стран есть еще много направлений для взаимовыгодного сотрудничества.-0-

Фото Максима Гучека