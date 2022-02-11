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Политика
11 февраля 2022, 21:05

Мицкевич: все проблемы должны решаться за столом переговоров, это твердая позиция Беларуси

Валерий Мицкевич. Фотои з архива
Валерий Мицкевич. Фотои з архива

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все проблемы должны решаться только мирным путем и за столом переговоров - это твердая позиция Беларуси, заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич. В качестве руководителя делегации Национального собрания Республики Беларусь по осуществлению контактов с Латиноамериканским парламентом он принимает участие в XXXVI Генеральной ассамблее Латиноамериканского парламента, которая проходит 11-12 февраля в Панаме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

"Все проблемы должны решаться только мирным путем и за столом переговоров. Это твердая позиция, которую Беларусь всегда отстаивала и будет отстаивать со своими стратегическими союзниками - Россией, Китайской Народной Республикой, странами Содружества Независимых Государств, а также со всеми государствами, придерживающимися идеалов мира и сотрудничества", - сказал Валерий Мицкевич.

По его словам, действенную роль в этом процессе должна играть парламентская дипломатия, значимость которой постоянно возрастает. "Мы рассчитываем на поддержку объединительных инициатив Беларуси парламентариями стран Латинской Америки, для которых, как показывает опыт, объективность и справедливость являются не абстрактными понятиями, а руководством к действию, - отметил вице-спикер. - Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность делегациям Бразилии, Уругвая, Парагвая, Кубы и Перу за активную поддержку Беларуси в ходе 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза в ноябре 2021 года в Мадриде".

Валерий Мицкевич подчеркнул, что важнейшей составляющей внешнеполитического курса Беларуси является стремление к выстраиванию долговременных взаимовыгодных торгово-экономических отношений. "Мы хотим не воевать, а торговать. Именно здесь мы видим залог процветания страны и ее граждан, - добавил он. - Беларусь заинтересована в укреплении связей с Латиноамериканским регионом с акцентом на эффективную экономическую дипломатию. Для этого в белорусском парламенте созданы рабочие группы со странами Латинской Америки. Они призваны максимально содействовать развитию бизнес-контактов, продвигать взаимовыгодные проекты и планы сотрудничества, демонстрировать инвестиционную привлекательность Беларуси. Нам бы хотелось, чтобы максимально большое число латиноамериканских компаний открыло для себя Беларусь, в том числе как эффективную площадку для выхода на емкий рынок Евразийского экономического союза. Тем более что вопреки различным гибридным атакам извне, миграционному кризису, санкциям и пандемии Беларусь - стабильная, гостеприимная и открытая страна. Наша экономика в прошлом году продемонстрировала рост. Все это результат упорного труда граждан нашей страны. И мы готовы соединить свои усилия с народами стран Латинской Америки во имя процветания и безопасности наших государств".-0-

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