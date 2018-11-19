Мясникович: Беларусь настроена вести полноценную европейскую политику

Итоги недавнего визита председателя Совета Республики Михаила Мясниковича во Францию и встречи с президентом Сената Жераром Ларше внушают оптимизм по поводу развития белорусско-европейских отношений. Стороны демонстрируют готовность прислушиваться к позиции друг друга, активизировать взаимную торговлю, укреплять гуманитарные контакты. Руководитель верхней палаты парламента в эксклюзивном комментарии корреспонденту БЕЛТА раскрыл некоторые детали парижских переговоров и рассказал, как парламентарии будут содействовать развитию европейского вектора белорусской политики.

Михаил Мясникович убежден, что перед Беларусью открываются хорошие перспективы в сотрудничестве с Европой, которое будет развиваться не в ущерб отношениям с традиционными партнерами. Во время встречи президент Сената Франции интересовался, как Беларусь на фоне активизации контактов с ЕС выстраивает взаимоотношения с Российской Федерацией. Председатель Совета Республики подчеркнул, что Россия - это стратегический партнер Беларуси. "Позиции сотрудничества с Россией не будет ослабляться. Работа на европейском векторе не в ущерб российскому", - отметил Михаил Мясникович.

Во время встречи обсуждались также перспективы взаимодействия Беларуси с европейскими парламентскими организациями, прежде всего ПАСЕ, ПА ОБСЕ. Совет Республики намерен активнее работать с этими структурами, эффективнее использовать двусторонние контакты с европейскими коллегами. Михаил Мясникович рассказал Жерару Ларше о ситуации в Беларуси, ответил на его вопросы о внешней и внутренней политике страны, в том числе в части обеспечения демократических свобод. Полученные во время встречи с белорусским коллегой сведения Жерар Ларше намерен использовать на международных площадках, чтобы содействовать интересам Беларуси.

Руководители верхних палат парламентов констатировали, что нехватка объективной информации мешает нормальному конструктивному развитию диалога. Так, Михаил Мясникович в беседе с Жераром Ларше обратил внимание на не всегда объективную и неполную информацию спецдокладчиков о положении дел в Беларуси. Белорусские и французские сенаторы договорились исправлять ситуацию парламентскими инструментами. В этой связи особое значение приобретает создание в 2018 году в Совете Республики и Сенате Франции групп дружбы. Это произошло впервые с момента установления дипломатических отношений между странами, и парламентарии возлагают на работу групп большие надежды.

"В Сенате Франции настроены на конструктивное и эффективное сотрудничество. Белорусские парламентарии свою задачу видят в том, чтобы не снижать набранных темпов, чтобы достигнутые договоренности получили дополнительное развитие. Подобных контактов должно быть больше, - убежден Михаил Мясникович. - Мы должны прирастать сотрудничеством и таким образом вести полноценную европейскую политику". При этом в Беларуси заинтересованы принимать больше европейских делегаций как на высоком представительском уровне, так и рядовых специалистов, экспертов. Пообщавшись с коллегами, они смогут установить надежные профессиональные контакты.

В числе приоритетов взаимодействия парламенты Беларуси и Франции обозначили содействие развитию экономического сотрудничества в обрабатывающей промышленности, в том числе пищевой, сельском хозяйстве, привлечении французских инвестиций в развитие экономических проектов в Беларуси путем создания совместных производств и французских компаний. На встрече председателя Совета Республики и президента Сената Франции обсуждались в частности вопросы, связанные с машиностроением. "Особое внимание было уделено производству автокомпонентов. Речь шла о перспективах их выпуска не только для белорусского рынка, но и для французских концернов", - сказал Михаил Мясникович. Стороны заинтересованы в глубокой кооперации в мебельном производстве, микроэлектронике и других сферах.

В целом свой визит во Францию председатель Совета Республики оценивает как успешный, оправдавший ожидания. На полях торжественной церемонии празднования столетия со дня подписания перемирия 1918 года, которая состоялась возле Триумфальной арки в Париже, во время других официальных мероприятий обсуждались тактические вопросы - закрепления ранее достигнутых договоренностей, пути для активизации сотрудничества. "Партнеры демонстрируют корректное и уважительное отношение к Беларуси. В этом основная заслуга белорусского лидера - Президента Александра Лукашенко, активная позиция которого не остается незамеченной в политических кругах", - резюмировал председатель Совета Республики.

Светлана САВКО,

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