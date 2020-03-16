Мясникович: число участников Евразийского межправсовета в Минске будет оптимизировано из-за коронавируса

Михаил Мясникович. Фото из архива
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16 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коронавирус не помешает проведению Евразийского межправительственного совета в Минске, который запланирован на 10 апреля, однако число участников должно быть серьезно оптимизировано. Об этом заявил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам состоявшегося сегодня в формате видеоконференции заседания Совета ЕЭК, передает корреспондент БЕЛТА.
Михаил Мясникович отметил, что из-за коронавируса, как правило, отменяются мероприятия с большим числом участников. "Мы полагаем, что Евразийский межправительственный совет можно провести, достаточно серьезно оптимизировав количество участников", - сказал глава Коллегии ЕЭК.-0-