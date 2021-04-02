Мясникович: между Беларусью и Россией сформировался высокий уровень доверия и взаимопонимания

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович поздравил Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Общность исторических судеб, близость духовных ценностей, традиций и культуры народов наших стран - все это способствовало созданию одного из самых успешных и глубоко интегрированных объединений - Союзного государства, опыт которого имел огромное значение при создании Евразийского экономического союза, а сегодня служит его активному развитию", - отмечается в поздравительных посланиях.

По словам Михаила Мясниковича, за долгие годы совместной работы между Беларусью и Россией сформировался высокий уровень доверия и взаимопонимания, позволяющий находить решение любых вопросов.

Председатель Коллегии ЕЭК подчеркнул, что благодаря личной всесторонней поддержке президентов Беларуси и России взаимовыгодное белорусско-российское сотрудничество способствует созданию новых возможностей для качественного социально-экономического развития двух стран, укреплению стабильности на всем евразийском пространстве.-0-