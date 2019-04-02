Мясникович: нужно расширять сотрудничество с зарубежьем, но основной расчет - на собственные силы

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо расширять международное сотрудничество, но основной расчет - на собственные силы, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на открытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания шестого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

В "Большом разговоре с Президентом" 1 марта определены важнейшие приоритеты внешней и внутренней политики страны, отметил Михаил Мясникович. Глава государства, в частности, подробно остановился на вопросах белорусско-российского сотрудничества, интеграционных процессах в ЕАЭС, взаимодействии с Китаем.

"Дискуссия и озвученные предложения продемонстрировали особое внимание людей к национальным вопросам: суверенитету, идентичности, поиску национальной идеи. Укрепление независимости и сохранение общенациональных ценностей не утратили свою актуальность и сегодня. Мы будем расширять и укреплять сотрудничество с зарубежьем, но основной расчет должны делать на собственные силы", - сказал председатель Совета Республики.

Михаил Мясникович отдельно остановился на взаимодействии с Россией. Союзное государство Беларуси и России - уникальный интеграционный проект, который придает дополнительные возможности развитию республики, росту благосостояния населения. "Мы должны и дальше углублять белорусско-российские отношения", - уверен спикер. Он считает, что незыблемыми должны оставаться положения договора 1999 года о сохранении каждым из государств-участников суверенитета и независимости, а также о совместном принятии решений по принципиальным вопросам.

Новые идеи и направления союзного строительства будут обсуждаться в ходе VI Форума регионов Беларуси и России, который состоится в июле этого года в Санкт-Петербурге. Форум будет посвящен вопросам молодежи, формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов двух стран. Создан организационный комитет, который уже работает над формированием программы мероприятия.

В начале года состоялся визит белорусской парламентской делегации в Польшу. Прошли встречи на высшем и высоком уровнях, которые продемонстрировали намерение сторон к открытому и конструктивному диалогу. На переговорах в Варшаве белорусская делегация подчеркивала, что Беларусь реализует многовекторную внешнюю политику и заинтересована в развитии международного сотрудничества на основе принципов миролюбия, толерантности и добрососедства.-0-