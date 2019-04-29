Мясникович отмечает прогресс в отношениях с СЕ в сфере местного самоуправления

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович отметил прогресс в отношениях с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы в сфере местного самоуправления. Об этом он заявил на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики с участием представителей Конгресса местных и региональных властей СЕ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приветствуем то, что с Конгрессом местных и региональных властей у нас уже сложились такие хорошие отношения и они становятся традиционными. Рассчитываем, что это будет способствовать активизации диалога между объединенной Европой и Беларусью в целом", - сказал Михаил Мясникович.

В 2018 году впервые Беларусь посетила председатель Конгресса местных и региональных властей СЕ Гудрун Мослер-Тернстрем. В ходе визита состоялась встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, на которой обсуждались направления возможного взаимодействия сторон в сфере местного самоуправления. Прошел круглый стол, в котором приняли участие представители республиканских и местных органов государственного управления и местного самоуправления, общественных организаций, а также представители Конгресса местных и региональных властей СЕ из Франции, Италии, Нидерландов, Греции, Румынии.

"Договоренности, которые были достигнуты, мы с белорусской стороны стараемся выполнять в полном объеме", - отметил Михаил Мясникович.

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