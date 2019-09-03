Мясникович предлагает активизировать работу между Межпарламентским союзом и МПА СНГ

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович предлагает активизировать работу между Межпарламентским союзом (МПС) и Межпарламентской ассамблеей СНГ (МПА СНГ). Об этом он заявил на встрече с председателем Межпарламентского союза Габриэлой Куэвас Баррон в Совете Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне представляется, что два таких больших консорциума могли бы сотрудничать более активно. Я об этом говорю, потому что мы довольно активно работаем в рамках Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств", - отметил Михаил Мясникович.

"Что касается белорусского парламента, безусловно, мы работаем над актуальными вопросами Повестки-2030 по достижению Целей устойчивого развития и всех инициатив, которые исходят в том числе от Межпарламентского союза и ООН", - сказал председатель Совета Республики.

Габриэла Куэвас Баррон также подчеркнула важность налаживания путей взаимодействия стран - участниц ассамблеи с МПС. Она считает необходимым вовлекать национальные парламенты в ежедневную деятельность организации.

Михаил Мясникович высказался по поводу повышения роли МПС. "Понятно, что решения, которые принимаются, не являются обязательными для национальных парламентов. Но могут быть документы второго уровня, некие дорожные карты, которые мотивировали бы национальные парламенты принимать собственные решения, которые вытекают из документов Межпарламентского союза", - отметил он. Габриэла Куэвас Баррон согласилась, что необходимо двигаться дальше, в частности разрабатывать дорожные карты, которые стали бы пошаговой инструкцией к тому, как необходимо применять международные соглашения и инструменты на местном уровне.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко в свою очередь обратил внимание, что белорусские депутаты высоко ценят сотрудничество с Межпарламентским союзом. "Мы принимаем участие практически во всех ассамблеях. Организация играет важную роль в развитии парламентаризма, - сказал спикер. - Мы очень внимательно следим за тематическими публикациями, в которых приводится сравнительный анализ работы парламентов. Многие рекомендации представляют существенный интерес и для белорусского парламентаризма". Такая форма взаимодействия, как Всемирная конференция спикеров, также представляет большой интерес. Это знаковые события, позволяющие укреплять сотрудничество между органами ООН и национальными парламентами.

"На наш взгляд, мы должны сконцентрировать основное внимание на решении одной из главных задач Межпарламентского союза - сближении парламентов в деле укрепления международного мира и безопасности", - подчеркнул Владимир Андрейченко.-0-

Фото Рамиля Насибулина