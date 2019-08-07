Мясникович предлагает ЕС воспользоваться возможностями Беларуси в работе с другими странами ЕАЭС

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз мог бы воспользоваться окном возможностей, которые предоставляет Беларусь, в работе с другими странами Евразийского экономического союза. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ведем достаточно самостоятельную политику, не плетемся в хвосте решений, которые принимают другие государства, у нас есть собственная линия поведения. Считаю, это заслуживает определенного внимания", - сказал руководитель верхней палаты белорусского парламента.

Спикер поблагодарил Андреа Викторин за личный вклад в развитие белорусско-европейских отношений. "Очень хорошо, что у нас развивается диалог, в том числе парламентский", - отметил он. Вместе с тем в Беларуси рассчитывают на большую поддержку европейских институтов в двусторонних межпарламентских контактах со странами ЕС. В качестве примера Михаил Мясникович привел Польшу, Австрию, Германию, Италию. "Но они все оглядываются на позицию Страсбурга и Брюсселя. И в этом плане, как мне представляется, можно было бы как-то "благословить" страны Европейского союза на более динамичное развитие двусторонних отношений с Беларусью", - считает председатель Совета Республики. "Мы не говорим о каких-то уступках и замалчивании недостатков. Мы говорим о том, что надо сближать позиции", - добавил он.

Кроме того, Михаил Мясникович отметил необходимость активизации диалога на высшем и высоком уровнях. "Он требует очень серьезного развития, - сказал спикер. - Мне представляется, что делать это нужно шаг за шагом, используя именно парламентское измерение".

В свою очередь Андреа Викторин обратила внимание на большой прогресс в белорусско-европейских отношениях. Она поддержала мнение председателя Совета Республики о важности межпарламентских контактов и необходимости их развития.-0-

Фото Максима Гучека