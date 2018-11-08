Мясникович в Париже примет участие в мероприятиях к 100-летию окончания Первой мировой

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович 10-12 ноября посетит с рабочим визитом Францию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.
Председатель Совета Республики 11 ноября в Париже примет участие в основных торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия окончания Первой мировой войны, - мемориальной церемонии у Триумфальной арки, а также Парижском форуме мира. К участию в нем приглашены главы государств, правительств, парламентов, международных организаций, а также представители гражданского общества. Форум направлен на укрепление мира за счет более эффективного глобального регулирования и содействия снижению международной напряженности.
В ходе визита состоится встреча председателя Совета Республики с президентом Сената Франции Жераром Ларше.
Михаил Мясникович также встретится с представителями белорусской диаспоры во Франции.-0-
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