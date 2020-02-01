Мясникович занял пост председателя Коллегии ЕЭК

1 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представитель Беларуси Михаил Мясникович с 1 февраля занял пост председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии, сообщает БЕЛТА.

Кандидатура Михаила Мясниковича была утверждена президентами стран Евразийского экономического союза 20 декабря в Санкт-Петербурге на Высшем Евразийском экономическом совете. Своей главной задачей он тогда назвал обеспечение реализации всех документов и политической воли лидеров ЕАЭС. "Я прекрасно понимаю, что будет много нужной, но рутинной работы, которая касается согласований, выработки взаимоприемлемых решений. Думаю, багаж знаний и опыт, которыми я располагаю, будут способствовать тому, чтобы это реализовать", - заявил Михаил Мясникович в Санкт-Петербурге. По его мнению, страны ЕАЭС должны серьезно продвинуться в вопросах создания общих инфраструктурных проектов.

Михаил Мясникович будет возглавлять Коллегию ЕЭК три года. В прежние годы он занимал различные государственные посты, включая должности председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, премьер-министра, главы Администрации Президента, руководителя Национальной академии наук.

В текущем году Беларусь также председательствует в органах Евразийского экономического союза - Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.-0-