Мнение: сложившаяся в Казахстане ситуация имеет большой геополитический аспект

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сложившаяся в Казахстане ситуация имеет большой геополитический аспект, заявил в эфире телеканала ОНТ политолог Вадим Боровик, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь направляет свои военные силы в Казахстан исключительно с целью мирного урегулирования той чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Казахстане и угрожает безопасности, стабильности всего Центрально-Азиатского региона и может поджечь Центральную Азию. Это несет угрозу не только Казахстану, но и России. Тут очень большой геополитический аспект этой проблемы", - сказал Вадим Боровик.

Политолог подчеркнул, что определенные силы на Западе заинтересованы дестабилизировать Россию. "И с этой целью устраивали провокации и в Украине, и в Беларуси, сейчас добрались до Казахстана, - отметил он. - Мы выполняем свои обязательства в рамках Договора о коллективной безопасности. Мы должны понимать, что в этом и проявляется зрелость такой организации, как ОДКБ".-0-