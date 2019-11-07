Могилевская область избрала членов Совета Республики

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 7 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:56 Сенатор: работа в Совете Республики - большая школа для руководителя Регионы
15:43 Светлогорский ЦКК подписал меморандумы на поставку в Китай 24 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы Экономика
15:31 Движение через пункт пропуска "Берестовица" затруднено из-за ремонта моста Регионы
15:16 США и Китай договорились о поэтапной отмене пошлин на товары В мире
15:08 Смоляк: главная роль членов Совета Республики - представлять интересы граждан Регионы
15:00 Лукашенко ознакомился с развитием в ОАЭ сферы искусственного интеллекта Президент
14:44 В Витебской области избраны члены Совета Республики Политика
14:39 Брестская область выбрала в Совет Республики своих представителей Регионы
14:27 Бойцы студотрядов примут участие в реконструкции музея молодежного движения Беларуси Общество
14:19 На участке трассы Минск-Молодечно-Нарочь вечером ограничат движение Регионы
14:17 Лискович: депутат должен сам видеть проблемы и выступать инициатором их решения Регионы
14:14 В законотворчестве важно сохранить преемственность - сенатор Регионы
14:04 Могилевская область избрала членов Совета Республики Политика
14:03 Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в четвертьфинал турнира в Братиславе Спорт
14:01 Национальный центр современных искусств приглашает на выставку живописи Василия Ясюка Культура
13:56 Избранные от Минска сенаторы считают главным для депутата профессионализм и знание проблем общества Регионы
13:45 Руководители предприятий, школы и медцентра: в Минской области избраны члены Совета Республики Политика
13:45 Гомельская область избрала своих представителей в Совет Республики Политика
13:38 Гродненская область определила своих представителей в Совет Республики Политика
13:29 В Беларуси обновлено положение о воинском учете Общество
13:17 Правовое воспитание граждан нужно совершенствовать - Шатликова Политика
13:00 Британский словарь назвал главное словосочетание года Калейдоскоп
12:43 Минск избрал своих представителей в Совет Республики Политика
12:29 Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ В мире
12:27 Успех образования в его развитии вместе с обществом - Ильина Политика
12:07 Руммо предложил направления совершенствования законодательства Политика
12:01 Белорусско-черногорский бизнес-форум пройдет в Минске 19 ноября Экономика
11:49 Беларусь и Латвия проработают удобное для болельщиков расписание поездов во время ЧМ-2021 по хоккею Общество
11:45 Лобовое столкновение авто в Борисовском районе: один человек погиб, четверо пострадали Происшествия
11:34 Выставка Budexpo-2020 пройдет в Минске 20-23 мая Экономика
Все новости
Все новости
Политика
07 ноября 2019, 14:04

Могилевская область избрала членов Совета Республики

7 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Восемь кандидатов избраны членами Совета Республики Национального собрания седьмого созыва от Могилевской области. Решение принято на совместном заседании депутатов местных Советов базового уровня по итогам тайного голосования, передает корреспондент БЕЛТА.

В голосовании приняли участие 573 депутата. Они поддержали всех выдвинутых кандидатов: председателя правления ОАО АСБ "Беларусбанк" Виктора Ананича, директора ОАО "Красный пищевик" Сергея Анюховского, первого секретаря ЦК ОО "БРСМ" Дмитрия Воронюка, проректора по учебной работе Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова Олега Дьяченко, главного врача Могилевской областной детской больницы Игоря Каско, начальника Могилевского института МВД Валерия Полищука, генерального директора государственного производственного объединения по топливу и газификации "Белтопгаз" Алексея Кушнаренко, директора унитарного коммунального сельскохозяйственного предприятия "Совхоз "Доброволец" Олега Портника.

"Для членов Совета Республики установлена очень высокая планка. Быть избранным - это высокий почет, ведь стать сенаторами могут только знаковые люди. И я рада, что все кандидаты от Могилевской области соответствуют этим высоким требованиям", - подчеркнула председатель ЦИК Лидия Ермошина, которая присутствовала на заседании.

Как отметил новоизбранный член Совета Республики Игорь Каско, сенатор должен быть конструктивным человеком и созидателем. "В первую очередь обязан достойно представлять интересы населения того региона, где был выдвинут в кандидаты. Своей основной задачей вижу улучшение экономической сферы, создание комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса. Через сильную экономику мы сможем улучшить ее социальную, культурную и образовательную составляющую", - сказал он. -0-

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
выборы в Беларуси Могилевская область
Новости рубрики Политика
В Витебской области избраны члены Совета Республики
Руководители предприятий, школы и медцентра: в Минской области избраны члены Совета Республики
Гомельская область избрала своих представителей в Совет Республики
Гродненская область определила своих представителей в Совет Республики
Фото из архива Правовое воспитание граждан нужно совершенствовать - Шатликова
Фото из архива Минск избрал своих представителей в Совет Республики
Главное
Во время встречи Лукашенко ознакомился с развитием в ОАЭ сферы искусственного интеллекта
Выборы в Совет Республики состоялись в Беларуси
Пансионат в Боровлянах, мост через Сож и детсад – какие еще соцобъекты открыли в Беларуси к 7 ноября
Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты почти на $756,2 млн
Топ-новости
В Беларуси обновлено положение о воинском учете
Планово-расчетные цены на ЖКУ с 2020 года будут утверждаться на трехлетний период
Вибор Мулич: в Беларуси будет создан Всемирный торговый центр и Национальный выставочный комплекс ЭКСПО
Национальный конкурс "Лістапада" без фальшивых нот - Николай Лавренюк
Смоляк: главная роль членов Совета Республики - представлять интересы граждан
Беларусь и Латвия проработают удобное для болельщиков расписание поездов во время ЧМ-2021 по хоккею
Выставка Budexpo-2020 пройдет в Минске 20-23 мая
Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции четырех белорусских предприятий
Ставка рефинансирования с 20 ноября снижается до 9% годовых
Светлогорский ЦКК подписал меморандумы на поставку в Китай 24 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы
"Белавиа" начнет летать из Минска в Вену в 2020 году
Румас поручил проработать варианты финансирования капремонта моста в Полоцке
Белорусско-черногорский бизнес-форум пройдет в Минске 19 ноября
Пикеты, как и любые мероприятия, должны проводиться строго по закону - Сивак
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $9,2 млрд
Афиша
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения-2019 Лістапад-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.