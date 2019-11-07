Могилевская область избрала членов Совета Республики

7 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Восемь кандидатов избраны членами Совета Республики Национального собрания седьмого созыва от Могилевской области. Решение принято на совместном заседании депутатов местных Советов базового уровня по итогам тайного голосования, передает корреспондент БЕЛТА.

В голосовании приняли участие 573 депутата. Они поддержали всех выдвинутых кандидатов: председателя правления ОАО АСБ "Беларусбанк" Виктора Ананича, директора ОАО "Красный пищевик" Сергея Анюховского, первого секретаря ЦК ОО "БРСМ" Дмитрия Воронюка, проректора по учебной работе Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова Олега Дьяченко, главного врача Могилевской областной детской больницы Игоря Каско, начальника Могилевского института МВД Валерия Полищука, генерального директора государственного производственного объединения по топливу и газификации "Белтопгаз" Алексея Кушнаренко, директора унитарного коммунального сельскохозяйственного предприятия "Совхоз "Доброволец" Олега Портника.

"Для членов Совета Республики установлена очень высокая планка. Быть избранным - это высокий почет, ведь стать сенаторами могут только знаковые люди. И я рада, что все кандидаты от Могилевской области соответствуют этим высоким требованиям", - подчеркнула председатель ЦИК Лидия Ермошина, которая присутствовала на заседании.

Как отметил новоизбранный член Совета Республики Игорь Каско, сенатор должен быть конструктивным человеком и созидателем. "В первую очередь обязан достойно представлять интересы населения того региона, где был выдвинут в кандидаты. Своей основной задачей вижу улучшение экономической сферы, создание комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса. Через сильную экономику мы сможем улучшить ее социальную, культурную и образовательную составляющую", - сказал он. -0-