Молодежный парламент призывает Запад прекратить использовать беженцев в своих политических целях

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси призывает Запад прекратить использовать беженцев в своих политических целях. Об этом журналистам заявила заместитель председателя комиссии по информационной политике, технологиям и связям с общественностью Молодежного парламента Илона Илларионова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы выступаем категорически против нагнетания ситуации у наших западных границ. Мы уже на протяжении 9 дней наблюдаем за тем, в каких условиях выживают эти бедные люди: беременные женщины, дети, пожилые. Огромное спасибо нашим журналистам, которые постоянно в формате онлайн освещают все, что там происходит. И мы не можем оставаться в стороне, оставаться равнодушными. Молодежным парламентом принято обращение, в котором мы призвали западных политиков прекратить использовать этих людей в своих политических целях и дать им то, чего они хотели. А хотели они не жить в палатке на границе двух стран, а действительно хотели лучшей жизни, которую им обещали. И все эти обещания должны быть выполнены", - отметила Илона Илларионова.

Молодой парламентарий добавила, что тема миграционного кризиса и его истоков постоянно обсуждается во время встреч с учащейся и студенческой молодежью.-0-