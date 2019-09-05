Монголия заинтересована в опыте Беларуси в сферах сельского хозяйства и промышленности

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Монголия заинтересована в изучении опыта Беларуси в сферах сельского хозяйства и промышленности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД по итогам очередного, четвертого раунда политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, который состоялся сегодня в Минске.

Белорусскую сторону на консультациях возглавил замминистра иностранных дел Андрей Дапкюнас, монгольскую - замминистра иностранных дел Батмунх Батцэцэг.

Гостья из Монголии выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество двух государств на международной арене, а также на содействие МИД Беларуси в вопросе перенятия богатого сельскохозяйственного и промышленного опыта Беларуси. В свою очередь Андрей Дапкюнас заверил свою монгольскую коллегу во всесторонней помощи белорусского внешнеполитического ведомства по широкому кругу вопросов, способствующих развитию двустороннего взаимодействия.

В ходе консультаций делегации рассмотрели широкий спектр актуальных вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества, выразили удовлетворение состоянием политических связей и межпарламентского взаимодействия, подтвердили взаимное намерение содействовать по линии МИД двух стран наращиванию товарооборота Беларуси и Монголии. Обсуждались практические аспекты подготовки и проведения взаимных визитов на высшем и высоком уровне. Стороны также обратили внимание на целесообразность проработки совместных кооперационных проектов в транспортно-логистической и сельскохозяйственной отрасли в двустороннем и многостороннем форматах.

Андрей Дапкюнас и Батмунх Батцэцэг предметно обсудили геополитическую ситуацию в регионах Центральной и Восточной Европы, Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии, отметили необходимость установления долгосрочных политических и деловых контактов для эффективного использования промышленного и транзитного потенциала двух стран в выходе на рынки сопредельных государств.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси особо отметил созвучность внешнеполитических инициатив государственных руководителей Беларуси и Монголии по содействию более широкому диалогу для создания прочной системы безопасности и сотрудничества на евразийском пространстве.-0-