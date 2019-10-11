Москва приветствует идею Минска о декларации по неразмещению РСМД в Европе - Путин

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва приветствует предложение Минска о многосторонней декларации об отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе. Об этом российский лидер сказал на саммите СНГ, проходящем в Ашхабаде, сообщает ТАСС.

"Приветствуем выдвинутое белорусской стороной на 74-й Генассамблее ООН предложение о разработке многосторонней декларации о неразмещении наземных РСМД в Европе, - отметил российский лидер. - Оно, безусловно, идет в русле инициатив Российской Федерации".

Владимир Путин также прокомментировал предстоящие учения НАТО. "Попытки нагнетания у наших границ мы не приветствуем, мы считаем, что это вредно, но будем реагировать спокойно. Мы с вами посоветуемся еще, как нам поступить", - заявил российский лидер.

Планируется, что учения НАТО Defender Europe 2020 пройдут в апреле - мае 2020 года. В них примут участие 18 государств, они будут проходить на территории 10 европейских стран, в том числе Польше, Литве и Латвии.-0-