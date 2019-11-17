МПА СНГ не зафиксировала нарушений в подготовке и организации парламентских выборов в Беларуси

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межпарламентская ассамблея государств СНГ не выявила нарушений в подготовке и организации парламентских выборов в Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Представители организации находятся в Беларуси уже третий день. Они встречались с представителями различных партий, движений, Центральной избирательной комиссией, посещали избирательные участки во время досрочного голосования.

"У нас нет ни одного замечания по тем избирательным участкам, которые посетили. Все достаточно корректно. Мы спрашивали голосующих, есть ли у них какие-то вопросы или замечания, и ни одного замечания не услышали", - отметил генеральный секретарь Совета МПА СНГ.

Всего в группе наблюдателей от ассамблеи в Беларуси сейчас находится 46 человек. Сегодня все они разъехались по избирательным участкам Минска, Минской области и другим регионам. "К вечеру мы уже сможем подготовить заключение, в котором будут отражены все наши наблюдения за день. Завтра в миссии наблюдателей совет координаторов огласит общее заключение", - сказал Дмитрий Кобицкий.

Координатор группы наблюдателей от МПА СНГ Абдуджаббор Абдукаххор Азизи отметил: "Видно, что была проведена большая работа (по подготовке к выборам. - Прим. БЕЛТА), агитация шла в правовом поле, все подготовительные мероприятия, проведенные соответствующими комиссиями, соответствуют избирательному законодательству Беларуси и международным избирательным стандартам".

"Мы побывали на многих участках, встречались с руководителями партий, объединений, отдельными кандидатами. Никаких претензий по поводу того, что где-то было нарушение и давление со стороны властей, не имеется", - резюмировал координатор группы наблюдателей.-0-