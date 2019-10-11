На место в парламенте претендует 83-летний пенсионер

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В избирательной гонке на выборах в белорусский парламент участвует 83-летний пенсионер. Об этом сегодня во время интернет-видеобрифинга на сайте Национального пресс-центра сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Претендовать на место в парламенте имеет право человек, которому исполнился 21 год. Максимального возрастного ценза нет. "У нас есть претендент, достигший 83 лет", - отметила Лидия Ермошина.

Кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва выдвинулись 703 человека. Самый большой конкурс на этом этапе избирательной кампании в Минске - более 8 претендентов на депутатский мандат. Цифры изменятся после 17 октября, когда завершится регистрация. Сейчас избирательные комиссии проверяют документы, которые сдали выдвиженцы: надлежащим ли образом они выдвинулись, собрали ли тысячу достоверных подписей, в порядке ли у них декларация о доходах и имуществе. "Все это проверяется. После 17 октября мы узнаем точный список кандидатов по каждому избирательному округу", - сказала председатель ЦИК.

Нынешняя избирательная кампания, по словам Лидии Ермошиной, проходит активно. Число выдвиженцев больше по сравнению с выборами в Палату представителей шестого созыва.-0-