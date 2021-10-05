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Политика
05 октября 2021, 18:32

На полях ООН привлекли внимание к нарушениям прав человека в странах Балтии и Украине

Юрий Амбразевич. Фото из архива EPA-EFE
Юрий Амбразевич. Фото из архива EPA-EFE

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянное представительство Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве совместно с Постпредством России в рамках работы по привлечению внимания к нарушениям прав человека в государствах Запада и ряде иных стран провело параллельное онлайн-мероприятие "Страны Балтии и Украина: государственная политика дискриминации национальных меньшинств", передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие было организовано на полях текущей 48-й сессии Совета ООН по правам человека. В нем приняли участие эксперты и представители ряда стран.

В своем выступлении постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич отметил важность того, чтобы ситуация с правами человека объективно и с одинаковых позиций оценивалась в отношении всех стран, в том числе относительно использования специальных механизмов Совета по правам человека.

Белорусский дипломат обратил внимание, что в странах Балтии - Литве, Латвии и Эстонии - уже на протяжении более 30 лет национальные меньшинства страдают от этнического национализма. В частности, это касается прав русскоговорящего населения, составляющего значительную часть населения упомянутых государств. Эти люди в том числе оказываются лишены базовых гражданских прав, ущемлены в избирательных правах, не могут работать госслужащими, юристами. Дискриминационный подход распространяется и на ряд иных сфер, включая жилье, образование, здравоохранение, доступ к услугам, необходимым для обеспечения адекватного стандарта жизни и удовлетворения культурных прав.

Несмотря на обеспокоенность и рекомендации по соответствующим вопросам со стороны Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, критику в региональных организациях, включая ОБСЕ и Совет Европы, это не имеет никакого воздействия на власти балтийских стран. Одной из причин этого Юрий Амбразевич назвал отсутствие видимой публичной реакции на нарушения со стороны правозащитных механизмов и УВКПЧ.

Так, специальный докладчик по вопросам меньшинств никогда не посещал названные страны. "Мы убеждены, в что в свете крупных нарушений прав представителей национальных меньшинств специальному докладчику стоит срочно запросить визит и осуществить его как можно раньше", - подчеркнул белорусский дипломат.

В свою очередь заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Никита Жуков напомнил, что права человека универсальны и неделимы. При этом, констатировал дипломат, некоторые западные страны провозгласили себя поборниками демократии, пытаются учить другие государства правам человека, закрывая при этом глаза на нарушения на собственных территориях и у своих союзников. В это оказываются вовлечены и органы ООН, а подобный политизированный подход в целом подрывает авторитет соответствующих институтов. "Наше намерение - заполнить эту брешь и представить реальную картину нарушений прав человека", - сказал Никита Жуков.

Он констатировал, что пандемия в том числе обострила старые проблемы - расизм, ксенофобию, язык вражды и ненависти, дискриминацию национальных и религиозных меньшинств.

Что касается стран Балтии, дипломат обратил внимание, что там используется широкий набор инструментов для давления на русских и русскоязычные медиа, включая блокировку интернет-контента, запрет журналистам на въезд в страну, лишение их официальной аккредитации, закрытие банковских счетов и так далее. Похожие вещи происходят и в образовании, где три государства на протяжении многих лет проводят систематическую кампанию по выдавливанию русского языка.

Никита Жуков также обеспокоен ситуацией в Украине, где, по его словам, тоже есть систематические нарушения прав и свобод человека, а киевские власти не справляются с соответствующими вызовами. Дипломат в числе прочего упомянул незаконные задержания, принуждение к признанию вины. "Стало регулярной практикой преследовать политических оппонентов, независимых журналистов и медиа, общественные организации, которые не поддерживают власти", - сказал он.

Кроме того, Никита Жуков привлек внимание к действиям радикальных националистических групп, противозаконные действия которых остаются безнаказанными. И в целом, отметил дипломат, имеет место рост расистской и антисемитской пропаганды, ксенофобии.

Применительно к нарушениям прав национальных меньшинств Никита Жуков напомнил о дискриминации значительной части населения на основе языка.-0-

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