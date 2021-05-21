На пути к посткризисному восстановлению необходимо решить проблему барьеров во взаимной торговле - Токаев

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пути к посткризисному восстановлению необходимо решить наболевшую проблему барьеров во взаимной торговле. Это отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Он подчеркнул, что в период локдауна количество этих барьеров возросло. "Есть опасения, что по мере восстановления торгово-экономической активности барьеры не уйдут сами по себе. Данные ограничения наносят ущерб развитию торгово-экономических отношений", - сказал Президент Казахстана.

"Барьеры ограничивают потенциал роста и развития союза, - продолжил он. - Казахстан выступает за создание равных и недискриминационных условий для всех участников рынка. Борьба комиссий с барьерами носит непрекращающийся характер. Но особо эффективной эту борьбу не назовешь - это борьба с последствиями решений, принятых на национальном уровне".

Касым-Жомарт Токаев считает, что более просоюзную позицию должны выражать министерства, ответственные за экономическую интеграцию. Причем еще на этапе разработки соответствующих нормативных правовых документов, которыми эти ограничения вводятся.

"Нам следует задуматься о создании национальных систем мониторинга барьеров и соответствия внутренних нормативных правовых документов", - резюмировал Президент Казахстана.-0-