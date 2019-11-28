На саммите ОДКБ отмечена неопределенность в механизмах контроля над вооружениями

28 ноября, Бишкек /Корр. БЕЛТА/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на саммите ОДКБ отметил неопределенность в существующих механизмах контроля над вооружениями, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Кыргызстана констатировал, что ситуация, связанная с обеспечением безопасности в мире, остается напряженной. "Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, неясные перспективы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вносят неопределенность в существующие механизмы контроля над вооружениями. Это может повлечь за собой начало новой международной напряженности", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, участники сессии Совета коллективной безопасности на переговорах в узком составе в конструктивной и доверительной форме обсудили широкий спектр вопросов, провели открытый обмен мнениями по актуальным проблемам региональной и глобальной безопасности. "По всем вопросам повестки дня сессии ОДКБ достигнуто полное взаимопонимание", - подчеркнул Президент.

Передавая председательство в организации от Кыргызстана России, он выразил уверенность в том, что это придаст новый импульс развитию ОДКБ в 2020 году.-0-