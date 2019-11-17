На участках созданы хорошие условия для инвалидов и пожилых людей - наблюдатель от СНГ

17 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На избирательных участках созданы хорошие условия для голосования людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА на одном из избирательных участков в Витебске наблюдатель миссии СНГ от России Иван Колпаков.

Международный наблюдатель с утра работает в составе группы. Ее члены посетили сегодня более 10 участков в Витебске. "На участках есть пандусы, при входе стоят молодые люди, волонтеры, представители комиссий, которые предлагают помочь, ответить на вопросы. Для людей с ограниченными возможностями созданы хорошие условия, плюс практически все участки расположены на первом этаже, поэтому они доступны и для пожилых людей", - сказал Иван Колпаков.

В Витебской области почти 80% участков для голосования оборудованы элементами безбарьерной среды, большинство расположены на первых этажах зданий. Для голосования инвалидов-колясочников, пожилых избирателей, людей, которым в силу состояния здоровья удобно заполнять бюллетени сидя, оборудованы столы с ширмами. Инвалидам-колясочникам помогают волонтеры.

По оценке наблюдателя СНГ, голосование проходит в спокойном режиме. "Побывали на открытии участков, опечатывании урн. С нашей стороны никаких нарушений в организации работы, голосовании не выявлено. На участках играет музыка, организована торговля. Чувствуется, что люди приходят, как на праздник", - добавил Иван Колпаков.

В северном регионе с утра открыты 768 участков для голосования, в том числе 25, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и один - в воинской части. В списки для голосования включено около 855 тыс. человек. Жителям области необходимо избрать в парламент 14 депутатов.-0-