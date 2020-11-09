На Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения - Головченко

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения, но все они должны быть направлены на то, чтобы сделать Республику Беларусь сильней. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня на первом заседании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам следует обеспечить выдвижение для участия в собрании наиболее достойных кандидатур, приглашение конструктивных зарубежных гостей, а также лидеров партий и общественных объединений. На Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения, различные взгляды на решение стоящих перед страной вопросов. Но все они должны быть направлены на то, чтобы сделать Республику Беларусь сильней", - сказал Роман Головченко.

Как отметил глава правительства, подготовка к мероприятию должна идти без лишней бюрократии. Оргкомитету нужно подготовить предложения по дате, порядку проведения собрания, числу его участников, а также по вопросам, которые планируется вынести на обсуждение.

"Важнейшим моментом, который необходимо объективно учитывать, является и санитарно-эпидемиологическая ситуация в нашей стране. Необходимо выработать оптимальное решение, которое позволит провести это мероприятие без риска для здоровья граждан", - подчеркнул премьер-министр.

По его мнению, проведение Всебелорусского народного собрания является "особо значимой для страны формой народовластия". "Именно на этой площадке наиболее полно реализуется конституционное право граждан нашей страны участвовать в обсуждении государственной и общественной жизни. Это действительно важное событие, которое во многом определит стратегические направления социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку", - отметил Роман Головченко.-0-