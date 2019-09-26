На встрече глав МИД Беларуси и Литвы достигнуто понимание необходимости открытого диалога

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На встрече в Нью-Йорке на полях международных мероприятий глав МИД Беларуси и Литвы Владимира Макея и Линаса Линкявичюса достигнуто понимание необходимости начала открытого и искреннего диалога

в целях поиска решений назревших проблем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе вызывающие озабоченность у обеих сторон. Достигнуто понимание необходимости начала открытого и искреннего диалога в целях поиска решений назревших проблем. Собеседники рассмотрели вопросы взаимодействия в международных организациях, договорились продолжить рабочие контакты в ближайшее время", - рассказали в МИД.

Кроме того, в Литве состоялась встреча посла Беларуси Валерия Барановского с мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом. Стороны обсудили перспективы расширения взаимодействия на региональном уровне между столицами государств в рамках заключенного в 1999 году соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической и гуманитарной областях.

Выражена благодарность мэру за постоянную поддержку Вильнюсской гимназии им. Франциска Скорины, являющейся единственным образовательным центром белорусской диаспоры в Литве.

Ремигиюс Шимашюс подтвердил, что необходимое софинансирование со стороны самоуправления Вильнюса будет оказано из бюджета города для гимназии, получившей грант ЕС по финансированию проекта "Создание современной этнокультурной среды".

На встрече также затрагивалась тема строительства Белорусской АЭС. Отвечая на обеспокоенность мэра Вильнюса по поводу недостаточного информирования, Валерий Барановский подчеркнул, что белорусская сторона неоднократно предлагала литовской стороне разработать механизм мониторинга и обмена информацией по ядерным объектам по обе стороны белорусско-литовской границы. "Такой механизм мог бы повлиять на уровень взаимного доверия и повышение транспарентности сотрудничества в ядерной сфере. Однако наши инициативы пока остаются без ответа", - говорится в сообщении.-0-