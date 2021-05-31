На Западе продолжают в открытую вмешиваться в суверенные дела РФ и ее союзников - Лавров

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные страны, пренебрегая универсальными принципами международного права, продолжают практиковать открытое вмешательство во внутренние дела России и ее стратегических партнеров. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на открытии конференции по отношениям России и ЕС, сообщает ТАСС.

"В целом происходит открытое вмешательство во внутренние дела России и союзных нам государств. Видимо, так и должен выглядеть тот самый порядок, основанный на правилах, на который Запад все больше и больше хочет опираться, отходя от универсальных норм международного права", - указал глава дипведомства.

Сергей Лавров подчеркнул, что сегодня на Западе менталитет "хайли-лайкли" ("весьма вероятно") продолжает применяться ко всем ситуациям. "Сейчас в отношении нашей страны плодятся односторонние нелегитимные санкции, которые запускаются с опорой на произвольную атрибуцию по усмотрению Евросоюза. Диалогу, основанному на фактах, предпочитают голословные обвинения в духе "хайли лайкли", и презумпция невиновности заменена презумпцией виновности просто по определению", - сказал он.

"Даже вот сейчас совсем недавно британский наш коллега заявил о том, что то, что произошло в Беларуси (посадка самолета авиакомпании Ryanair. - Прим. ТАСС), не могло произойти без ведома Москвы", - добавил Сергей Лавров.

Москва не оставит без ответа новые недружественные шаги, которые готовятся в Брюсселе, заявил глава МИД РФ. Министр подчеркнул, что Россия готова к честному и равноправному взаимодействию с Евросоюзом. "Это не означает, что мы оставим без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы, вмешательство во внутренние дела. Такие шаги готовятся, об этом уже открыто говорят, но ответ обязательно последует", - сказал он.-0-