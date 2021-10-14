На заседании СМИД СНГ обсуждаются 14 вопросов

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании СМИД СНГ будет обсуждено 14 вопросов, в том числе 13 проектов документов. Это отметил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сегодня, открывая заседание в узком формате, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"При этом по 6 документам повестки дня Совет министров иностранных дел принимает окончательные решения. Еще 6 проектов документов в случае их одобрения вносятся на рассмотрение Совета глав государств. На рассмотрение глав правительств переходит один документ - проект плана мероприятий по проведению в Содружестве Независимых Государств в 2022-м Года народного творчества и культурного наследия, - отметил Сергей Лебедев. - Предлагаемые документы прошли предварительную экспертную проработку и необходимые стадии согласования, в результате чего готовы к рассмотрению без замечаний. Имевшиеся замечания и предложения к отдельным документам согласованы представителями государств на совещании".

В узком формате главам делегаций предоставляется возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества. Завершить заседание в узком формате предлагается решением о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел.

"Что касается заседания в широком формате, то предложено заслушать выступление по вопросу "О Положении о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств - участников СНГ". Вопрос вносит Совет по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ. По данному вопросу будет заслушана информация специального представителя президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, сопредседателя Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ Михаила Швыдкого.-0-