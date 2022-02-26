Наблюдатель из Узбекистана: избирательные процессы в Беларуси идут открыто и гласно

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избирательные процессы в Беларуси идут открыто и гласно. Об этом заявила журналистам постоянный член Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Гульноза Рахимова по итогам встречи с председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорем Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Между центральными избирательными органами Узбекистана и Беларуси сложились конструктивные отношения. В связи с избранием нового руководства ЦИК Беларуси мы надеемся на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества, новые результаты, еще большие успехи в вопросах взаимного обмена опытом. Делегация Республики Узбекистан участвовала в наблюдении за парламентскими и президентскими выборами, проходившими в Беларуси. Сейчас наша делегация прибыла в качестве наблюдателей на референдум. За эти дни, что мы находимся в Минске, мы воочию увидели, что избирательные процессы идут открыто, гласно. Мы это видим еще и по тому, как этот вопрос освещается по каналам национального телевидения, как активно освещают эти вопросы непосредственно Центральная избирательная комиссия. Желаем успешного проведения референдума", - сказала Гульноза Рахимова.
Игорь Карпенко сегодня встретился с делегацией центральных избирательных органов Азербайджана, Армении, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. Он рассказал о ходе электоральной кампании. В свою очередь международные наблюдатели выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.-0-