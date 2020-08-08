Наблюдатель от МПА СНГ: досрочное голосование - общепринятая мировая практика

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочное голосование - общепринятая мировая практика. Такое мнение журналистам высказал наблюдатель от МПА СНГ, заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации, российский сенатор Александр Башкин, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день мы можем говорить о спокойной обстановке в Беларуси. Что касается досрочного голосования, это общепринятая мировая практика. Она широко используется во многих государствах, в том числе в Российской Федерации. Она нацелена на повышение удобства избирателей. Существует понимание, что не каждый избиратель может прийти непосредственно в день выборов и отдать свой голос. Цифра досрочного голосования, которая нам сегодня известна, вполне допустима и не выходит за рамки тех показателей, которые считаются общепринятыми", - сказал Александр Башкин.

По его словам, 9 августа миссия наблюдателей от МПА СНГ посетит избирательные участки в Минске и регионах. "Мы будем смотреть за открытием и закрытием участков, также непосредственно за ходом голосования. Миссия действует в рамках законодательства. Самым важным правилом для нас является недопустимость преждевременных выводов. Все выводы и заключения будут сделаны в заявлении миссии на следующий день после голосования", - отметил Александр Башкин.

Наблюдатели от ассамблеи прибыли по приглашению белорусской стороны. На данный момент от МПА СНГ на выборах аккредитованы 52 наблюдателя. Они работают не только в Минске, но и в регионах.-0-