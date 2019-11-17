Наблюдатель от МПА СНГ: не пытаюсь искать нарушения там, где их нет

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 17 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Новости
20:19 Железнодорожную станцию в Амстердаме построили за три дня - видео Калейдоскоп
20:18 ФОТОФАКТ: В Беларуси завершилось голосование на выборах депутатов Палаты представителей Общество
20:16 Беларусь играет важную геополитическую роль в Европе - независимый наблюдатель Политика
20:00 Участки для голосования на парламентских выборах закрылись в Беларуси Общество
19:53 Сборная Португалии одолела Люксембург и вышла в финальную часть Евро-2020 Спорт
19:41 Ротман: избиратели ждут от депутата прямого диалога и конкретных предложений Политика
19:36 Госатомнадзор выдал сотрудникам БелАЭС разрешения для работы на атомном объекте Общество
19:31 Шпаковский: политические партии на выборах в парламент не воспользовались своими преимуществами Общество
19:28 Гандболисты СКА проиграли "Райн Левену" в первом матче квалификации Кубка ЕГФ Спорт
19:27 Уровень воды в Венеции пошел на спад В мире
19:23 Хоккеисты "Немана" уступили "Бейбарысу" в последнем матче полуфинальной стадии Континентального кубка Спорт
19:21 Избирательные комиссии предоставляют наблюдателям всю необходимую информацию - МПА СНГ Общество
19:08 Более 6 тыс. активистов БРСМ работают наблюдателями на избирательных участках Общество
19:03 Парламентские выборы в Беларуси состоялись по 109 округам Политика
18:59 Париж и Лондон примут участие в конференции ООН в Нью-Йорке В мире
18:55 В Могилевской области проголосовали почти 78% избирателей Регионы
18:52 В Минске по всем округам выборы состоялись Регионы
18:40 Минские "Цмокi" уступили баскетболистам "Енисея" в домашнем матче Единой лиги ВТБ Спорт
18:37 Наблюдатель от МПА СНГ: не пытаюсь искать нарушения там, где их нет Политика
18:36 Во всех округах Витебской области выборы состоялись Регионы
18:31 В Шри-Ланке выбрали президента В мире
18:25 Прекрасный дом выставили на продажу, но клиентов отпугивает одна особенность Калейдоскоп
18:15 Передача задержанных в Керченском проливе украинских военных судов состоится 18 ноября В мире
18:06 Манипулировать молодежью безнравственно - ректор Академии музыки Общество
18:04 Всегда голосую на выборах, потому что хочу улучшить жизнь в стране - 102-летний избиратель Общество
17:54 Правительство продлило санацию ОАО "Сукно" Экономика
17:53 В Алжире началась кампания по выборам президента В мире
17:53 Наблюдатель: организация выборов в Беларуси на очень высоком уровне, замечаний от коллег нет Общество
17:53 Наблюдатель от МПА СНГ: день выборов был и остается праздником для избирателей Общество
17:50 Политолог: парламент - это фабрика мысли, поэтому за каждым депутатом должна быть команда Общество
Все новости
Все новости
Политика
17 ноября 2019, 18:37

Наблюдатель от МПА СНГ: не пытаюсь искать нарушения там, где их нет

Ханлар Фатиев. Фото из архива
Ханлар Фатиев. Фото из архива
Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
ФОТОФАКТ: В Беларуси завершилось голосование на выборах депутатов Палаты представителей
Беларусь играет важную геополитическую роль в Европе - независимый наблюдатель

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат парламента Азербайджана, наблюдатель от МПА СНГ Ханлар Фатиев высоко оценил отличную организацию парламентских выборов в Беларуси. Никаких нарушений им не зафиксировано, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я уже второй раз в качестве наблюдателя присутствую в Беларуси. В прошлый раз не заметил нарушений, уверен, что их не будет и в этот, - сказал Ханлар Фатиев. - В функции наблюдателя входит смотреть, как организован избирательный процесс, а если у него есть какие-то замечания, то фиксировать их. Конечно, если кто-то хочет найти нарушения там, где их нет, - вот здесь и начинаются проблемы. Поэтому таким наблюдателям ничего не остается, как вести себя непонятно и провоцировать инциденты".

По мнению Ханлара Фатиева, голосование на участках организовано на высоком уровне. "Мы посещали избирательные участки в Минске, сейчас я приехал из Слуцка. Народ идет на выборы, как на праздник. Важно, что было организовано досрочное голосование. На мой взгляд, это очень правильное решение", - отметил наблюдатель.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Азербайджан выборы в Беларуси наблюдатели парламент
Новости рубрики Политика
Грегори Жюльен Беларусь играет важную геополитическую роль в Европе - независимый наблюдатель
Давид Ротман. Фото из архива Ротман: избиратели ждут от депутата прямого диалога и конкретных предложений
Во время голосования Парламентские выборы в Беларуси состоялись по 109 округам
Юрий Шевцов Внешние силы не оказывают никакого существенного влияния на парламентские выборы
Фото из архива Миссия МПА СНГ отмечает недостаток правовой культуры некоторых национальных наблюдателей
Виктор Шадурский. Фото из архива Шадурский: большое количество международных наблюдателей - показатель интереса к Беларуси
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко проголосовал на парламентских выборах и более часа общался с журналистами
Депутат должен любить свою страну и уметь работать с людьми - Кочанова
Парламентские выборы в Беларуси состоялись по 109 округам
Парламентские выборы в Беларуси - мнения международных наблюдателей
Топ-новости
Лукашенко о провокациях на выборах: не хотим создавать напряженности вокруг этих скандалов, но будем их пресекать
Беларусь никогда никому не угрожала и не будет - Лукашенко
Рапота: голосование в Беларуси проводится в полном соответствии с национальным законодательством
Fitch подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне В со стабильным прогнозом
БЕЛТА проводит онлайн-трансляции из инфоцентра ЦИК
Госатомнадзор выдал сотрудникам БелАЭС разрешения для работы на атомном объекте
Румас и Медведев обсудят 19 ноября в Москве интеграционные дорожные карты
Всегда голосую на выборах, потому что хочу улучшить жизнь в стране - 102-летний избиратель
Беларусь назовет РФ окончательную сумму потерь из-за грязной нефти в начале декабря - Ляшенко
Международные наблюдатели высоко оценивают безбарьерную среду на избирательных участках в Беларуси
В ООН принята белорусская резолюция по борьбе с торговлей людьми
ФОТОФАКТ: Белорусы голосуют на 46 участках за рубежом
Садохо: указ о поддержке экспорта - возможность для частного бизнеса выйти на зарубежные рынки
Сербско-белорусский бизнес-форум пройдет в Белграде 3 декабря
Автобусный маршрут, подъемник для инвалида, шлагбаум - с чем минчане обращались на прямую линию Сивака
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.