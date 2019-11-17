Наблюдатель от МПА СНГ: не пытаюсь искать нарушения там, где их нет

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат парламента Азербайджана, наблюдатель от МПА СНГ Ханлар Фатиев высоко оценил отличную организацию парламентских выборов в Беларуси. Никаких нарушений им не зафиксировано, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я уже второй раз в качестве наблюдателя присутствую в Беларуси. В прошлый раз не заметил нарушений, уверен, что их не будет и в этот, - сказал Ханлар Фатиев. - В функции наблюдателя входит смотреть, как организован избирательный процесс, а если у него есть какие-то замечания, то фиксировать их. Конечно, если кто-то хочет найти нарушения там, где их нет, - вот здесь и начинаются проблемы. Поэтому таким наблюдателям ничего не остается, как вести себя непонятно и провоцировать инциденты".

По мнению Ханлара Фатиева, голосование на участках организовано на высоком уровне. "Мы посещали избирательные участки в Минске, сейчас я приехал из Слуцка. Народ идет на выборы, как на праздник. Важно, что было организовано досрочное голосование. На мой взгляд, это очень правильное решение", - отметил наблюдатель.-0-