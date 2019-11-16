Наблюдатель от СНГ: работа нашей миссии в Беларуси строится на принципах гласности и прозрачности

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа миссии СНГ на парламентских выборах в Беларуси строится на принципах гласности и прозрачности, подчеркнул в беседе с корреспондентом БЕЛТА заведующий отделом международных отношений ЦИК Азербайджана, член миссии наблюдателей от СНГ Рашид Юсифбейли.

"Беларусь для нас очень дружественная страна, и по долгу работы мы очень часто приезжаем сюда. Мы не впервые наблюдаем здесь за выборами. Работа миссии СНГ строится на принципах гласности и прозрачности", - сказал Рашид Юсифбейли.

По его мнению, в Беларуси созданы комфортные условия для международных наблюдателей. "Завтра у нас будет очень плодотворная работа. Наблюдатели СНГ будут проводить мониторинг во всех регионах страны, - отметил собеседник. - Демократия не стоит на месте и, как любой другой процесс, нуждается в развитии. Поэтому мы нацелены на выработку рекомендаций, которые позволят усовершенствовать избирательный процесс в стране".

Всего в составе миссии СНГ аккредитованы 475 наблюдателей. Как ожидается, итоговое заявление по результатам наблюдения за подготовкой и проведением выборов миссия СНГ озвучит 18 ноября.-0-