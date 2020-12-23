Наблюдатели МПА СНГ будут вести мониторинг выборов в парламент Казахстана

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в формате видеоконференции прошла встреча группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ и представителей Центральной избирательной комиссии Казахстана. Мероприятие состоялось в рамках наблюдения за подготовкой к выборам депутатов Мажилиса парламента Казахстана, назначенным на 10 января 2021 года, сообщили БЕЛТА в МПА СНГ.

Открывая встречу, генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий сообщил о том, что наблюдатели приступили к долгосрочному мониторингу: уже проведен анализ избирательного законодательства, готовятся материалы о ходе избирательной кампании. В период с 7 по 12 января 2021 года группа будет работать на территории Казахстана: в Нур-Султане и регионах. Непосредственно в день голосования наблюдение будет также осуществляться на зарубежных избирательных участках в Баку (Азербайджан), Ереване (Армения), Минске (Беларусь), Бишкеке (Кыргызстан), Санкт-Петербурге (Россия), Душанбе (Таджикистан) и Берлине (Германия).

"В этот раз мы постарались обеспечить максимально широкую географию мониторинга", - подчеркнул Дмитрий Кобицкий.

Он также рассказал о принципах, которыми руководствуются международные наблюдатели в соответствии с Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах СНГ. Это, в первую очередь, принципы политической нейтральности, беспристрастности, невмешательства в избирательный процесс.

В свою очередь члены ЦИК Казахстана проинформировали наблюдателей о результатах процедуры выдвижения кандидатов. Как сообщил председатель ЦИК Берик Имашев, всего в Казахстане зарегистрированы шесть политических партий. Из них одна сама отказалась от участия в выборах, остальные пять успешно прошли регистрацию.

По словам заместителя председателя ЦИК Константина Петрова, в установленный законом срок - с 10 по 30 ноября - партии провели съезды, на которых сформировали списки своих кандидатов. В общей сложности в пяти партийных списках значатся 312 человек: 113 - от Народной партии Казахстана, 126 - от партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), 19 - от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" ("Село"), 38 - от Демократической партии Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь") и 16 - от партии "Адал" ("Справедливость").

Что касается списков избирателей, то на данный момент в них включено более 11 млн 918 тыс. человек. "В настоящее время идет проверка списков на наличие дублирующих записей, в течение 2-3 дней их итоговые варианты поступят в участковые избирательные комиссии", - сказал Константин Петров.

Наблюдатели также провели в режиме видеоконференции ряд встреч с представителями участвующих в выборах политических партий.-0-