Наблюдатели от МПА СНГ присутствовали при открытии участков на выборах президента Кыргызстана

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ присутствовали при открытии участков на досрочных выборах президента Кыргызстана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МПА СНГ.

Координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания России по обороне, председатель постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности Виктор Заварзин и заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ - директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ Иван Мушкет приступили к наблюдению за голосованием на досрочных выборах президента Кыргызстана и референдуме по определению формы правления республики. С момента открытия голосования они посетили целый ряд избирательных участков в городе Бишкеке, где наблюдали за процедурами опечатывания урн и началом голосования избирателей.

"Наблюдатели МПА СНГ побеседовали с членами избирательных комиссий, национальными и международными наблюдателями. Члены группы обращают внимание на работу электронного оборудования, наличие и полноту информационных материалов, обеспечение тайны голосования и свободного волеизъявления избирателей. Кроме того, наблюдатели оценивают условия, созданные на избирательных участках для граждан с ограниченными возможностями, и на меры защиты участников электорального процесса от заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В течение дня члены мониторинговой группы будут работать по индивидуальным маршрутам на участках в различных регионах республики. Наблюдение также ведется на зарубежных участках.-0-