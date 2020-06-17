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Политика
17 июня 2020, 16:02

Наблюдатели от МПА СНГ проведут мониторинг парламентских выборов в Сербии

Фото МПА СНГ
Фото МПА СНГ

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ проведут мониторинг выборов в Народную скупщину (парламент) Сербии, назначенных на 21 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МПА СНГ.

Наблюдатели будут работать в Сербии 19-22 июня. Кроме того, мониторинг организуют в день голосования на зарубежном избирательном участке в сербском посольстве в Москве. За подготовкой и проведением выборов депутатов Народной скупщины будут наблюдать заместитель генерального секретаря Совета МПА СНГ - полномочный представитель парламента Молдовы Ион Липчиу, заместитель руководителя секретариата Совета МПА СНГ - директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан стран МПА СНГ (МИМРД) Иван Мушкет и другие.

"Приглашение принять участие в мониторинге выборов депутатов Народной скупщины было направлено на имя председателя МПА СНГ Валентины Матвиенко 6 марта 2020 года. Первоначально выборы планировалось провести 26 апреля, но из-за пандемии COVID-19 и введения в Сербии режима чрезвычайной ситуации дата голосования была перенесена. Избирательная кампания возобновилась 10 мая после отмены режима чрезвычайной ситуации", - напомнили в пресс-службе.

Мониторинг электоральных процессов и соблюдения избирательных прав граждан - одно из ключевых направлений работы МПА СНГ. Проведено наблюдение уже более 130 кампаний как на пространстве СНГ, так и за его пределами.-0-

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