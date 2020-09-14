Наблюдатели от МПА СНГ проведут мониторинг выборов президента Таджикистана

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ поступило письмо из Министерства иностранных дел Таджикистана с приглашением международных наблюдателей от МПА СНГ к участию в мониторинге подготовки и проведения выборов президента Таджикистана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МПА СНГ.

В ближайшее время будет определен состав мониторинговой группы из числа представителей парламентов - участников МПА СНГ, сотрудников Секретариата Совета МПА СНГ и экспертов, которые будут принимать участие в наблюдении за выборами.

Проведение выборов президента Таджикистана намечено на 11 октября.-0-