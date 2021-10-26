Наблюдатели от Парламентского собрания назвали выборы президента Узбекистана открытыми и конкурентными

26 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Делегация наблюдателей от Парламентского собрания Союза Беларуси и России назвала прошедшие 24 октября выборы президента Узбекистана соответствующими демократическим принципам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Делегация Парламентского собрания пришла к выводу, что состоявшиеся 24 октября 2021 года выборы президента Республики Узбекистан проведены в соответствии с действующим избирательным законодательством Республики Узбекистан, соответствовали принципам проведения демократических выборов, были открытыми и конкурентными", - заявили в пресс-службе.

Представители Парламентского собрания принимали участие в международном наблюдении за президентскими выборами в Узбекистане в составе миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств. Делегацию возглавил председатель Комиссии по вопросам внешней политики Парламентского собрания, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Рачков. В ее состав также вошел член Комиссии по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Парламентского собрания, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимир Круглый.

Наблюдение за ходом голосования велось в Ташкенте и Самарканде. Наблюдатели от Парламентского собрания присутствовали на открытии участков, их закрытии и при подсчете голосов, в общей сложности посетили около 20 избирательных участков. Депутаты ознакомились с работой участковых избирательных комиссий и организацией процесса голосования. Деятельность в ходе наблюдения строилась в полном соответствии с документами, принятыми в рамках СНГ, и законодательством Республики Узбекистан.

"Наблюдатели от Парламентского собрания высоко оценили использовавшиеся в ходе выборов современные информационно-коммуникационные технологии, а также меры, призванные обеспечить безопасность всех участников избирательного процесса в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой, - констатировали в пресс-службе. - Кроме того, отмечены меры, принятые организаторами выборов, по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями".

Во время визита союзные парламентарии провели встречи с председателем комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Узбекистана Равшанбеком Алимовым и заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана Бахромом Кучкаровым. Также прошла встреча по обмену опытом борьбы с COVID-19 с министром здравоохранения Узбекистана Абдухакимом Хаджибаевым.-0-