Наблюдатели от Парламентского собрания считают выборы в Беларуси открытыми, демократичными и легитимными

18 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Наблюдатели от Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которые осуществляли мониторинг прошедших выборов в Палату представителей в составе миссии СНГ, считают их открытыми, демократичными и легитимными, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"По итогам наблюдения депутаты отметили активность избирателей, высокий уровень организации голосования, а также констатировали, что в Беларуси были созданы все необходимые условия для проведения справедливых и открытых выборов, - подчеркнули в пресс-службе. - По мнению группы наблюдателей от Парламентского собрания, процесс голосования соответствовал требованиям законодательства Беларуси. Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва были открытыми, демократичными и легитимными".

В состав делегации наблюдателей вошли парламентарии, представляющие обе палаты российского парламента, и сотрудники Секретариата Парламентского собрания. Они осуществляли долгосрочное и краткосрочное наблюдение, во время которого посетили 162 участка для голосования в Минске, Витебской, Гродненской и Минской областях. "Выполняя функции международных наблюдателей, парламентарии присутствовали на открытии и закрытии избирательных участков, встретились с председателями окружных комиссий, международными и национальными наблюдателями, а также с руководителями областных Советов депутатов и исполнительных комитетов, - отметили в пресс-службе. - Накануне дня голосования представители Парламентского собрания встретились с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидией Ермошиной, была представлена актуальная информация о подготовке и проведении выборов. Члены делегации также посетили посольство России в Беларуси и встретились с послом Дмитрием Мезенцевым".-0-